L'Union veut doubler Anderlecht dans ce dossier bouillant !

Cela fait quelques jours que le RSC Anderlecht discute avec le Club de Bruges en vue d'un transfert de Mats Rits. Un accord ne serait pas encore trouvé. L'occasion pour...l'Union d'en profiter ?!

La nouvelle est tombée ce lundi, et elle en a surpris plus d'un : le RSCA et son directeur Jesper Fredberg voudraient faire de Mats Rits leur nouveau pilier au milieu de terrain.

En fin de contrat dans un an, Rits aurait été informé de la volonté de son coach Ronny Deila de ne plus lui garantir une place de titulaire. L'heure serait donc à un probable départ, bien que le plus dur resterait à faire.

Ce serait alors un autre club bruxellois qui se serait lancé dans la course : l'Union Saint-Gilloise. Les Unionistes viennent de perdre Senne Lynen - au Werder Brême - et cherchent à pallier son départ.

Selon Het Laatste Nieuws, l'offre de l'Union serait actuellement insuffisante. Ce serait donc encore Anderlecht qui tiendrait la corde. Mais les Mauves auraient donc une raison de se méfier et d'accélerer dans ce dossier...