L'avenir de la carrière d'Eden Hazard fait actuellement l'objet de spéculations. En début de semaine, l'ancien capitaine des Diables Rouges a été associé à Westerlo. Sur la RTBF, Philippe Albert (ancien joueur d'Anderelcht) se penche sur la question.

Hazard en Pro League ? "Ce serait absolument incroyable pour la publicité de notre football", estime Albert. "Quel club de Pro League aurait le plus besoin de Hazard ? Le Standard, en termes de créativité", répond Albert.

Mais Hazard serait-il également bon pour n'importe quel club de Pro League ? "Il serait bon pour tous les clubs, c'est certain. Et le club qui en aurait le plus besoin, vu le manque de créativité au milieu de terrain, serait le Standard", répond immédiatement Albert.

Voir Hazard en Pro League semble pour l'instant particulièrement improbable, mais d'un autre côté, ce serait une belle vitrine pour notre championnat. Albert en est également convaincu. "Eden, s'il veut rejouer et relever un dernier défi, pourquoi ne pas revenir au niveau du championnat belge qu'il n'a d'ailleurs jamais connu."