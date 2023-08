Brian Riemer a une très bonne et une très mauvaise nouvelle pour les supporters d'Anderlecht

Brian Riemer a donné sa conférence de presse hebdomadaire ce vendredi avant STVV-Anderlecht. Bonne nouvelle : sauf mauvaise surprise, Zeno Debast sera bien de la partie.

Inquiétude au RSCA avant le déplacement au Stayen : Zeno Debast était annoncé très incertain par la presse, souffrant d'une petite blessure musculaire. Mais Brian Riemer, un peu à la surprise générale, annonce un groupe presque au complet (à l'exception de Majeed Ashimeru, que nous évoquerons plus loin).

"Comme d'habitude après un match compliqué et physique, il y a de la fatigue et des douleurs, mais pas de blessures", affirme l'entraîneur du Sporting. "Zeno est dans ce cas. Nous verrons demain comment il se sent, mais il n'est pas blessé, juste un peu fatigué après un début de saison très physique. L'Antwerp était un gros morceau sur ce plan".

Longue absence pour Ashimeru

Et pas question d'une absence "diplomatique" pour préparer un transfert en coulisses. "On me pose la question à chaque fois", lâche un Riemer un peu plus agacé que d'habitude. "Ce dont je parle, c'est la réalité, pas les bruits de couloir et les rumeurs, ça ne m'intéresse pas".

La tuile, par contre, c'est la blessure de Majeed Ashimeru, qui va le tenir éloigné des terrains pour plusieurs semaines. "Majeed est blessé et il ne reviendra pas avant la trêve internationale. Ce n'est pas vraiment sérieux, mais cela nécessite quelques semaines, et il fera donc son retour après la trêve". À charge pour Théo Leoni de confirmer...