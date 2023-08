Felice Mazzù et Charleroi dans le doute depuis la défaite du Cercle

Le Sporting de Charleroi a sombré sur la pelouse du Cercle de Bruges. Les Zèbres se doivent de réagir dans le choc wallon.

Lors de la deuxième journée de championnat, le Sporting de Charleroi a pris une grosse claque sur la pelouse du Cercle de Bruges. Avec seulement un point sur six, les Zèbres ne devront pas se louper lors de la réception du Standard pour la première devant leurs supporters cette saison.

Pour cela, les joueurs de Felice Mazzù vont devoir oublier la défaite brugeoise : " Il y a pas mal de motifs pour réagir. On a réussi à évacuer (ce qui s’est passé au Cercle), de se dire les choses, de bien bosser. On est dans la sérénité nécessaire pour affronter le Standard", a déclaré Felice Mazzù dans des propos relayés par Sud Presse.

Et l'ancien coach de l'Union et d'Anderlecht croit en ses troupes: "Je suis certain que les joueurs auront l’état d’esprit et la motivation nécessaires. C’est un match particulier pour plein de raisons. Il y a le retour du public, le match au Cercle n’était pas bon du tout et c’est le Standard. J’espère voir mes joueurs se battre comme des guerriers pour la région, pour le public et par rapport à la rivalité entre les deux clubs."

Ce choc wallon est donc bien lancé.