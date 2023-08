Un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de Domenico Tedesco et pourrait devenir Diable Rouge en septembre

Moins d'un mois avant que les Diables ne se retrouvent pour les matchs de qualification à l'Euro 2024. La Belgique se rendra en Azerbaïdjan avant de recevoir l'Estonie, et pourrait compter un petit nouveau dans ses rangs.

Depuis qu'il est devenu sélectionneur des Diables, Domenico Tedesco jette un regard particulier sur la Jupiler Pro League. Depuis le début de la saison, le sélectionneur n'a pas manqué un match de La Gantoise car il a un œil sur un attaquant Buffalo : Hugo Cuypers.

S'il avait été cité par certains pour faire partie de la sélection de février, le meilleur buteur du championnat la saison dernière pourrait bien recevoir sa première convocation dans quelques semaines, pour le rassemblement de septembre. L'avant-centre de 26 ans devrait entrer en compétition avec Michy Batshuayi, mais pourrait partir avec une longueur d'avance au vu de sa capacité à mettre la pression sur la défense adversaire, y compris sans ballon.

Toutes compétitions confondues, Hugo Cuypers a inscrit 34 buts en 56 matchs la saison dernière et en est à sept réalisations en cinq matchs en ce début de saison. Véritable attaquant de surface, il serait un profil différent de Romelu Lukaku et Lois Openda et pourrait ainsi apporter une certaine complémentarité dans l'effectif des Diables.