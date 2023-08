Un nouvel absent au Standard avant le choc wallon : un changement de système n'est pas impossible

En outre de William Balikwisha suspendu, Barrett Laursen est indisponible pour le choc wallon. Noah Dodeigne pourrait donc connaître sa première titularisation, bien qu'un changement de système soit également étudié.

Une semaine après la défaite contre l’Union, Carl Hoefkens se tenait ce vendredi en conférence de presse pour préfacer le choc de dimanche au Sporting Charleroi. "En outre de Balikwisha suspendu, Barrett Laursen a reçu un coup sur le mollet et n’est pas disponible" annonce le T1 du Standard.

Le moment idéal pour lancer Noah Dodeigne ? "Je suis content de lui comme des autres jeunes joueurs. L’académie est importante pour le Standard et les jeunes auront tous l’occasion de se montrer. C’est à moi de décider si c’est le bon moment, mais ce n’est pas impossible qu’il commence à Charleroi" poursuit Hoefkens.

Pour ce troisième match de la saison, les Rouches pourront déjà compter sur Wilfried Kanga, arrivé cette semaine depuis le Hertha Berlin. "Il y a fait une préparation complète et a joué des matchs amicaux. Il est donc prêt à évoluer avec nous. C’est un attaquant costaud, puissant, avec de l’expérience. On va voir s’il peut être titulaire, c’est possible qu’il commence aussi."

Questionné sur le manque de production offensive du Standard depuis le début de la saison, Carl Hoefkens ne s’inquiète pas et demande du temps. "Je veux voir autre chose dans le contenu et dans les résultats. Être plus dangereux devant le but et mieux négocier les phases arrêtées sera essentiel. Je me réjouis de voir la capacité de réaction de ce jeune groupe."

Un groupe qui pourrait évoluer dans… un autre système à Charleroi ? "On travaille deux systèmes différents depuis le début de la préparation. Je ne dis pas que je vais changer maintenant, mais c’est une possibilité et cela dépendra des joueurs disponibles. Une défense à 3 ? Bien sûr que c’est possible, j’ai joué de cette manière à Bruges et ce ne serait pas une grosse surprise. On va voir ce qui est le mieux pour se donner un maximum de chances de battre Charleroi" a conclu Carl Hoefkens.