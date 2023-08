🎥 Le but somptueux de Joshua Zirkzee avec Bologne

Joshua Zirkzee a connu une première saison difficile en Italie et a également commencé sur le banc contre Cesena, ce vendredi soir au premier tour de la Coppa Italia (2-0). Cela n'a pas empêché l'ancien attaquant d'Anderlecht de faire la différence dès son entrée en jeu, à un quart d'heure du terme.

D'un dribble somptueux, le Néerlandais se joue de son défenseur, se retrouve en face à face avec le gardien et scelle définitivement l'issue de cette rencontre. Un geste parfait.

Oh my.



What a nifty move and goal from Joshua Zirkzee for Bologna. pic.twitter.com/NKYUx4cq4T