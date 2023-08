Théo Leoni, leader naturel : "Je suis allé dire à Jan Vertonghen comment on devait jouer"

Théo Leoni a le sang mauve. Le joueur de 23 ans a continué d'attendre sa chance avec l'équipe première d'Anderlecht, alors que plusieurs de ses anciens partenaires sont allés frapper à une autre porte.

Theo Leoni est un leader naturel, un homme qui dit tout le temps et partout ce qu'il pense. "Avant le match contre l'Antwerp, je suis allé voir Jan Vertonghen dans le vestiaire. Je lui ai expliqué comment je pensais que nous devrions jouer" raconte le milieu de terrain dans une anecdote lors d'une interview accordée à Het Nieuwsblad.

C'est ainsi que le jeune Anderlechtois s'est retrouvé à conseiller l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire du football belge. "Soudain, quelqu'un est venu me voir avec des grands yeux en me disant que Jan compte plus de 800 matchs professionnels alors que ce n'était que ma première titularisation avec les A. Et pourtant, je lui disais comment nous devrions jouer. Jan n'avait aucun problème avec ça, il sait comment je suis. J'essaie de rendre les autres meilleurs" poursuit Theo Leoni.

Un ADN mauve tellement ancré qu'il pourrait évoluer toute sa carrière à Anderlecht ? "Où est-ce qu'on signe ? Je ne suis pas naïf, il viendra un jour où je devrai partir. Mais je pousse cette pensée loin devant moi, je ne veux pas y penser. Je pourrais peut-être obtenir un autre travail ici, qui sait ?"