🎥 Marco Ilaimaharitra, une provocation pas très classe qui pourrait coûter très cher

Marco Ilaimaharitra a été un des acteurs marquants de ce Choc Wallon entre le Sporting de Charleroi et le Standard. Pour le bon comme pour le mauvais.

Marco Ilaimaharitra est le capitaine de Charleroi, une équipe qui compte dans le paysage "foot" de notre pays. À ce titre, il se doit tout de même de montrer l'exemple, et ce dimanche, force est de constater qu'il aura été dans tous les mauvais coups.

C'est lui qui en première période se prend le chou avec Dönnum. Dans ce moment peu glorieux de cette rencontre, les torts sont partagés. C'est parti de rien, et c'est devenu n'importe quoi de la part des deux hommes.

Dans le positif, c'est bien Marco Ilaimaharitra qui égalise sur le penalty polémique en fin de rencontre, offrant un point mérité à son équipe. Mais là, à nouveau, après avoir fait trembler les filets, il n'a pu s'empêcher de provoquer les supporters du Standard avec un geste peu glorieux (se tenir les parties génitales). Un geste qui pourrait être sanctionné. Dragus avait d'ailleurs reçu un match de suspension pour une provocation envers les supporters d'Anderlecht. Pour rappel, pour avoir une suspension sportive, ce geste doit être vu par un des 4 arbitres sur le terrain et être signalé sur la feuille de match. Le VAR et les images ne comptent pas.

Donc maintenant il est permis de provoquer les supporters adverses après un but en touchant ses parties génitales… đŸ‘€đŸ«Ł pic.twitter.com/CbHqlOyDOE — Hervé Simons (@SimonsRV) August 13, 2023

Enfin, en cerise sur le gâteau, et alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune, il a donné un coup volontaire à Zinho Vanheusden ce qui lui a valu un jaune corrigé en rouge par le VAR. On le sait, Marco Ilaimaharitra est un joueur important au Sporting de Charleroi, mais il va manquer (au minimum) le déplacement de son équipe à Genk. Et pour le moment, avec ce bilan de 2 sur 9, les Zèbres ont besoin de toutes leurs rayures.