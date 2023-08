Bruges s'intéresse à un joueur croisé en Europe et pourrait faire une offre "difficile à refuser"

Selon l'ancien footballeur et désormais commentateur sportif Orri Rafn Sigurdarson, le Club de Bruges s'intéresserait à Mikael Anderson (25 ans), ailier d'Aarhus. Un intérêt qui daterait d'avant la rencontre entre Bruges et le club danois en préliminaires européens cette saison.

"L'intérêt de Bruges pour Anderson n'a fait que grandir après leur rencontre en Conference League", précise Sigurdarson, qui avait déjà annoncé que des clubs belge, néerlandais et danois étaient sur le coup. Mais Aarhus n'est pas vendeur de son international islandais (20 caps).

The interest from Club Brugge in Mikael Anderson got even bigger after the team played against each other in the Conference league. AGF wants to keep the player but it would be hard to say no to the right offer if the 🇧🇪 team makes an offer. #sldk https://t.co/qOdnUmRFEo pic.twitter.com/1Bkrz0e0Mw