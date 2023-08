Amadou Onana descendu en flèches par une légende de Manchester United

Ces derniers mois, Amadou Onana s'est installé chez les Diables Rouges et s'est révélé aux yeux de tous en Premier League avec une bonne saison du côté d'Everton. Du coup, il est cité à Manchester United, qui cherche encore à se renforcer cet été.

Mais l'ancien joueur de Lille ne semble pas convaincre tout le monde, à commencer par Rio Ferdinand. L'ancien défenseur des Red Devils n'apprécie pas le profil d'Onana et ose une comparaison : "Je pense qu'il a de très bons attributs, mais je ne pense pas pour Manchester United, c'est comme racheter Fellaini pour Manchester United. Il avait des attributs incroyables, mais pas pour Man United. Est-il plus efficace que Fellaini ? Non, il ne l'est pas ! Ambrabat est bien meilleur."

Chacun se fera son propre avis.

🚨💰 Rio Ferdinand: “I think he has really good attributes but I don’t think for #MUFC. It’s like Fellaini, it’s like buying Fellaini again for Manchester United. He had unbelievable attributes but not for Man United. Is he more effective than Fellaini, no he’s not! Ambrabat all… pic.twitter.com/jS8TcpAai3