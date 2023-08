C'est fait : un attaquant pisté par Anderlecht en début de mercato va s'engager à l'Union !

Au mois de mai, le Sporting d'Anderlecht avait formulé une offre pour Mohamed Amoura, attaquant algérien évoluant à Lugano. Trois mois plus tard, le buteur va s'engager avec l'Union Saint-Gilloise.

Mohamed Amoura pensait peut-être rejoindre Bruxelles dès le début du mois de mai, mais pas l'Union Saint-Gilloise. "Nous avons effectivement reçu des nouvelles d'Anderlecht qui s'intéresse à Amoura" avait déclaré l'entraîneur de Lugano, Mattia-Croci Torti, lors d'une interview.

Trois mois plus tard, le buteur algérien va bel et bien rejoindre la Belgique et sa capitale, mais évoluera en jaune et bleu. En effet, l'Union Saint-Gilloise a trouvé un accord avec... son futur adversaire européen, Lugano, dans le cadre du transfert de l'attaquant contre 4M€ + bonus.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Mohamed Amoura est déjà en Belgique et a signé son contrat de quatre ans ce mercredi à l'Union. Son transfert devrait être officiel dans les 24 prochaines heures.