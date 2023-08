Officiel : un numéro 15 dans l'équipe anderlechtoise

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Augustinsson est un joueur du Sporting d'Anderlecht pour une saison.

Le RSC Anderlecht accueille Ludwig Augustinsson (29 ans). Le très expérimenté international suédois du FC Séville jouera en prêt au Lotto Park cette saison.

Ludwig fit ses débuts à l'IF Brommapojkarna (Suède) avant de rejoindre le FC Copenhague en 2015. Dans la capitale danoise, il est devenu champion deux années de suite et a pu ajouter trois coupes de rang à son palmarès. Le Suédois a alors rejoint le Werder Brême pour quatre saisons et a joué 100 matches en Bundesliga. Ludwig est ensuite parti au FC Séville lors de l'été 2022. Après 26 matches durant sa première saison en Espagne, le Suédois a été prêté à Aston Villa et au RCD Majorque.