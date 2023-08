Ludwig Augustinsson est la dernière acquisition d'Anderlecht. L'international suédois vient de Séville et jouera la saison prochaine avec Anderlecht sur base locative. Le club en est déjà très heureux. Le conseil d'administration sait déjà très bien ce qu'il peut tirer de sa nouvelle acquisition.

Sur le site officiel des Mauve et Blanc, Jesper Fredberg commente le transfert. "Ludwig est un arrière gauche qui a joué dans presque toutes les grandes ligues", explique le CEO Sports. "Il aura un impact immédiat sur le terrain, mais il pourra aussi utiliser son expérience en dehors du terrain pour aider les jeunes talents comme Moussa N'Diaye dans leur développement.

Välkommen, Ludwig. 🇸🇪 Ludwig Augustinsson joins RSC Anderlecht on loan from Sevilla FC. 🟣⚪ More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/GhvUMRqEZv