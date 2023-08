Comment Lior Refaelov a failli se retrouver...adjoint de Brian Riemer à Anderlecht

Après 12 ans en Belgique, Lior Refaelov est retourné au Maccabi Haïfa. Il aurait toutefois pu rester à Anderlecht, dans un rôle fondamentalement différent.

A 37 ans, Lior Refaelov a fait le choix du coeur en retournant au Maccabi Haïfa, le club qui l'a formé et révélé en Israël. Pourtant, le milieu offensif avait déjà reçu une proposition de reconversion, pas plus loin qu'à Anderlecht, où il évoluait encore il y a quelques semaines.

C'est ce qu'il révèle dans une interview accordée à La Dernière Heure : "Jesper Fredberg m’a proposé de devenir adjoint de Brian Riemer et d’intégrer le staff mais je n’ai pas voulu. J’ai 37 ans mais je pousse encore mon corps à la limite. Je n’ai encore rien trouvé de comparable à jouer dans des stades pleins. J’aimerais encore en profiter un an ou deux".

Mais Refaelov s'était fait à l'idée de revenir au pays depuis quelques mois déjà : "Tout a changé à Anderlecht. Wouter Vandenhaute a changé de rôle et Peter Verbeke et Vincent Kompany sont partis. Ce sont les trois personnes qui m’ont fait venir. Les nouveaux dirigeants danois sont arrivés et je ne correspondais pas à leur style de jeu. Je ne suis pas rancunier. Dès avril, j’ai été sondé par des clubs israéliens. Leurs offres étaient belles et ne laissaient aucune chance aux autres équipes" explique-t-il. Avec 74 buts et 60 assists en 273 rencontres de Pro League, Lior Refaelov a marqué notre championnat sous les couleurs du Club de Bruges, de l'Antwerp, puis d'Anderlecht.