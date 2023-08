Lucas Stassin retrouve Anderlecht et ne décolère pas envers Brian Riemer

Lucas Stassin va vivre un match particulier ce dimanche. L'attaquant de Westerlo retrouve Anderlecht, qu'il a quitté avec amertume il y a quelques semaines.

Pour ses premières minutes avec Westerlo, Lucas Stassin avait offert un point à son équipe en égalisant sur le fil à Eupen, son tout premier but en D1A. L'attaquant de 18 ans rêve sans doute de remettre ça ce dimanche à Anderlecht, pour prouver à Brian Rimer qu'il a eu tort de ne pas compter sur lui.

Westerlo se déplace au Lotto Park sur le coup de 13h30. Stassin n'a pas encore totalement digéré son départ malgré ses 15 buts inscrits en D1B : "Il y a une différence entre accepter la concurrence et faire preuve de confiance et d'honnêteté. Quand Anderlecht disait qu'il voulait me garder, j'entendais surtout des histoires que j'avais du mal à croire" déclare-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Le produit de Neerpede a peu goûté au management de Brian Riemer : "Peut-être que mon profil ne correspondait pas à ce qu'il voulait, mais qu'on aime ou pas un joueur, il faut lui donner sa chance. Il y avait par exemple la possibilité de me faire évoluer avec les U23 le samedi et de m'intégrer au noyau A le dimanche, comme cela avait été le cas pour Julien Duranville" poursuit-il. Le duel de ce dimanche risque de faire des étincelles.