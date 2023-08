Carl Hoefkens identifie le besoin principal du Standard pour la fin du mercato

L'entraîneur du Standard ne s'affole pas, malgré le début de saison catastrophique. Carl Hoefkens identifie le plus grand besoin des Rouches pour la fin du mercato : de l'expérience.

La situation de Carl Hoefkens au Standard commence à se compliquer. Les Rouches ne comptent qu'un point après quatre journées et ne produisent strictement rien dans le jeu offensif.

Ce samedi, les Liégeois se déplacent à Courtrai pour une rencontre déjà capitale. Le premier des deux matchs programmés dans les 10 prochains jours, avant la fin du mercato estival. En conférence de presse, Carl Hoefkens a pointé le besoin primeur du Standard et le profil de joueur dont il a encore besoin.

Un grand besoin d'expérience

"Nous avons besoin d'expérience, d'un certain métier. Il y a beaucoup de qualités dans le groupe mais il est important d'avoir davantage d'expérience. Le championnat de Belgique est très exigeant, nous avons besoin de ce vécu pour remonter la pente et relever la tête" désigne Hoefkens.

"Le Standard est un club agréable pour les joueurs. On doit avoir des résultats, on doit jouer à notre meilleur niveau et on peut vivre des choses fantastiques, spéciales. Il y a beaucoup de responsabilités quand on est un joueur de ce club. C'est agréable pour les joueurs, mais il faut être prêt pour cela."

Ceux qui veulent aller plus haut que le Standard doivent le montrer maintenant"

Ce mauvais début de saison, l'entraîneur du Standard l'explique aussi par les multiples changements réalisés dans le noyau cet été. Tout le monde doit encore apprendre à se connaître, ce qui ne facilite pas les choses.

"C'est une difficulté supplémentaire, pour le staff aussi. La préparation a été courte et on doit encore apprendre à se connaître, tout le monde dans le club. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la saison dernière, c'est normal, mais cela ne peut pas être une excuse. Jouer pour le Standard, cela colle d'office avec les exigences des supporters et de tout le pays. Mais on joue au football pour cela. Ceux qui veulent aller plus haut que le Standard doivent montrer leurs qualités maintenant, car on a besoin de tout le monde" a conclu Carl Hoefkens.