Et si Blessin avait raison ? La pelouse d'Anderlecht pourrait devenir un problème pour Brian Riemer

Le match d'hier entre l'Union SG et Lugano a eu lieu au Lotto Park. Mais dès l'échauffement, il est vrai que la pelouse n'apparaît pas en bon état.

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée contre Lugano ce jeudi soir, au Lotto Park. Après seulement deux rencontres disputées à domicile, le terrain du Sporting d'Anderlecht n'apparaît déjà plus en très bon état, dès l'échauffement. Des morceaux de pelouse ont disparu à certains endroits et même le reste du terrain n'est déjà plus très frais.

Alexander Blessin s'en était d'ailleurs plaint en conférence de presse d'avant-match. Si cette réflexion est apparue comme "culottée" pour certains, il est bon de rappeler que l'Union loue cette pelouse et paie donc pour l'utiliser, et aurait préféré un terrain de jeu en parfait état.

Il n'en est rien, et la situation ne risque pas de s'arranger. En raison des fortes pluies du mois de juillet, plusieurs racines ont été endommagées, selon plusieurs experts. Anderlecht recevra Charleroi ce dimanche, et beaucoup de pluie est encore annoncée ce week-end.

Brian Riemer souhaite insuffler un jeu fluide, rapide et au sol, mais il a besoin d'une belle pelouse pour le faire. Dans les mois à venir, il semble cependant impossible de poser un nouveau gazon. Si le problème n'est pas résolu ou s'aggrave, Anderlecht devra s'en contenter jusqu'aux vacances d'hiver.