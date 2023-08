Un ancien international français taille Jérémy Doku : "Un tout droit sans réflexion"

Jérémy Doku vient de s'engager à Manchester City contre 65M€. Les avis concernant sa signature sont multiples, notamment en France où l'on vient de voir le joueur évoluer pendant près de trois saisons.

S'il y a quelques jours, Emmanuel Petit avait salué l'arrivée du Diable Rouge chez les champions d'Europe, c'est bien moins le cas de l'ancien international français et joueur du PSG Jérôme Rothen. Dans son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, l'ancien milieu gauche s'est montré perplexe concernant ce transfert.

"A mon avis, ils ne l'ont pas regardé. Et parfois, tu ne pouvais pas le voir parce qu'il ne jouait pas. En général, Guardiola façonne les joueurs et peut-être qu'il va le changer. Il a des qualités hein, mais c'est un petit peu un 'tout droit'. Il n'a pas trop de réflexion dans le jeu. Cela a pris un an pour Mahrez, qui n'est pas un tocard. Il en faudra trois pour Doku. Même pour Sterling, tu sens qu'il y a un QI foot différent."

Si Jérémy Doku est principalement décrit par sa qualité de dribbles bien supérieure à la moyenne, Jérôme Rothen en rajoute une couche. "Le dribble, c'est fantastique. Mais combien de passes décisives aurait-il pu donner au lieu de faire des dribbles ? Le petit pont, c'est grand pont, c'est un génie pour ça. Mais pour finir les actions..."