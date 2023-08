Les plus grands clubs se l'arrachent : ce Diable Rouge pourrait prendre une grande décision

Pour sa première saison en pro, Bakayoko a montré de grosses qualités, marquant 8 buts et délivrant 5 assists en une trentaine de rencontres. Il a été récompensé, avec ses premières sélections (et un premier but) avec l'équipe nationale. Il a démarré la nouvelle saison avec la même dynamique, donnant 4 assists en 7 rencontres.

Cet été, l'ailier droit a été cité du côté de nombreux clubs : Liverpool, Naples, Burnley, mais aussi Brentford. Il pourrait donc décider de quitter le PSV et franchir un palier.

Mais il pourrait également décider de rester ! Selon Sacha Tavolieri, Bakayoko se sentirait très bien au PSV et ne serait pas pressé de partir. Qualifié pour la Ligue des Champions avec le PSV, il pourrait prolonger son contrat, avec en ligne de mire un départ l'été prochain, après l'Euro.

😏✍🏼🇧🇪 Johan Bakayoko could finally… Stay at #PSV🇳🇱 Eindhoven !

🗣️ Been told the Belgian winger feels good in the team and wants to play #UCL with the Dutch club this season as talks has already been opened to extend his contract with a view for a departure likely next summer,… pic.twitter.com/ffXCbvOz8I