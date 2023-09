Deux clubs belges à la lutte pour attirer Benito Raman

Il reste deux jours à Benito Raman pour se trouver une nouvelle destination et il peut compter sur l'intérêt de deux clubs de Pro League.

Brian Riemer ne compte plus sur Benito Raman et il le lui a fait savoir. L'attaquant belge a d'ailleurs été écarté du noyau ce week-end et n'a pas fait le déplacement à Genk.

L'ancien Gantois doit donc se trouver une nouvelle destination et le temps presse puisque le mercato belge se termine le 6 septembre à minuit.

Mais Benito Raman peut compter sur l'intérêt de Courtrai et de STVV. Reste à trouver un terrain d'entente avec l'un de ses deux clubs. Selon Het Laatste Nieuws, la préférence du Sporting va au KVK, qui propose un montant de transfert plus conséquent. Mais Benito Raman, lui, est plus intéressé par le défi trudonnaire.