Catastrophe pour Paul Onuachu

Paul Onuachu est actuellement toujours à Southampton. Plus tôt dans la journée de vendredi, Onuachu était principalement cité au club français de Metz. Mais toutes ses pistes s'éteignent au fur et à mesure.

Les heures à venir s'annoncent passionnantes pour Onuachu. En hiver, il a quitté Genk pour jouer en Angleterre, mais cette aventure ne s'est pas déroulée de manière parfaite. Onuachu n'a pas marqué en Premier League, et à la fin de la saison, Southampton n'a pas pu éviter la relégation.

Vendredi matin, L'Équipe a annoncé qu'Onuachu se dirigeait vers Metz. Le club français promu avait vendu son attaquant Georges Mikautadze à l'Ajax plus tôt dans la semaine. Apparemment, Onuachu était envisagé comme un remplacement pour l'ancien joueur de Seraing.

Pour que Metz puisse accueillir Onuachu, il devait trouver un accord avec Southampton et le joueur avant vendredi à 23h59, date à laquelle se terminait le mercato estival français. Ce ne fut pas le cas, et ce lundi soir Sacha Tavolieri annonçait que l'attaquant nigérian ne rejoindrait pas non plus Genk lors de ce mercato. Le voilà donc dans une impasse, puisque son club actuel ne compte pas sur lui. Il ne lui reste que quelques heures pour trouver une solution.