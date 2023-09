Le nouveau back d'Anderlecht : "Si j'avais pu arriver il y a 3 semaines..."

Ludwig Augustinsson a décroché sa première titularisation sur la pelouse de Genk. Une prestation intéressante du Suédois, qui est cependant sorti légèrement blessé.

Ludwig Augustinsson (29 ans) a rapidement convaincu Brian Riemer de lui accorder sa confiance. Après une brève montée au jeu contre Charleroi, le latéral gauche suédois était titulaire à Genk, et a déjà montré qu'il avait une belle patte gauche.

Ludwig Augustinsson, quelle est votre sentiment après ce match à Genk ?

On est tous très déçus. Il fallait prendre les trois points ici, et nous y avons cru jusqu'à la 90e. Concéder de cette manière en fin de match, ce n'est pas impossible. Nous devons encore progresser et apprendre, mais en même temps, nous étions à 11 contre 10 si longtemps ; ça ne peut pas arriver.

Anderlecht a eu du mal à se procurer de vraies occasions...

Nous avons, et moi notamment, effectué pas mal de centres... mais nous avons trop voulu forcer, parfois le centre venait trop vite. Il y avait trop de nervosité avec le ballon. Parfois, nos centres étaient dangereux, mais trop peu. Après le 0-1, nous avons eu quelques opportunités de faire le break. Là, ça aurait été fini. Mais ils ont fini par faire le 1-1.

Ce n'était pas un très bon match de football. Le carton rouge a tué la rencontre...

Ce n'était pas un très bon match, c'est vrai ; les deux équipes se battent pour le top et parfois, ça donne un résultat assez agressif. C'était un peu le feu sur le terrain par moments, c'était tendu dès le début avec pas mal de jaunes... et ce rouge. Parfois, ça arrive.

Comment vous êtes-vous senti sur le terrain pour cette première titularisation ?

Très bien, c'est ma première titularisation cette saison et évidemment, c'est important d'engranger du temps de jeu. Je suis heureux d'être ici.

Vos centres trouvaient déjà souvent Kasper Dolberg !

Oui, Kasper est un joueur très intelligent, qui trouve bien les espaces. Je lui ai déjà donné quelques assists à l'entraînement, j'espère maintenant y parvenir en match (sourire). Plus nous jouerons ensemble, plus nous aurons de connexions.

Vous êtes sorti à la 55e minute, légèrement blessé...

J'ai senti une petite gêne et j'ai préféré sortir avant qu'il se passe quelque chose. Nous verrons ce qu'il en est, mais j'espère être sorti au bon moment. J'aurais aimé jouer plus longtemps, mais j'ai préféré être prudent et demander mon remplacement...

Comment se passe votre adaptation à Anderlecht ?

Très bien ! Anderlecht est un très bon club. Je suis vraiment impressionné par les infrastructures à notre disposition, mais aussi par la qualité du noyau et par les supporters, qui sont géniaux. Je suis très heureux d'être ici.

L'atmosphère scandinave aide certainement (rires).

Oui, c'est toujours agréable, bien sûr. Mais toute l'équipe a été très accueillante, je me sens vraiment bien dans le groupe.

Comment se passe la concurrence avec Moussa N'diaye ?

Nous avons une équipe très forte et compétitive, et il y a donc deux joueurs à chaque poste ou presque ; c'est comme ça que ça doit se passer. Je sais qu'Anderlecht veut faire beaucoup mieux que la saison passée, et pour ça, la concurrence est importante.

La trêve internationale arrive peut-être au pire moment pour vous, alorss que vous commencez à vous intégrer...

Non, vous savez, c'est toujours un honneur d'être sélectionné avec la Suède. Si j'avais pu arriver il y a 3 semaines, ou avant le début du championnat, j'aurais préféré cela, bien sûr (rires). Mais ce n'est pas comme ça que le foot fonctionne. Nous avons des matchs importants en sélection et je suis heureux d'y aller.