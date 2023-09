Louis Van Gaal lâche une bombe sur la dernière Coupe du Monde au Qatar

Louis van Gaal exprime ses doutes quant à l'élimination de l'équipe nationale néerlandaise contre l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde.

L'ancien sélectionneur a le sentiment que "Lionel Messi devait devenir champion du monde", a-t-il déclaré lors de la remise des prix de l'Eredivisie.

Van Gaal a reçu lundi un prix pour l'ensemble de sa carrière. Dans une interview avec la NOS, il revient sur sa dernière performance : la Coupe du Monde au Qatar. Les Pays-Bas ont été éliminés en quart de finale par l'Argentine, future championne du monde, après être revenu à 2-2 après avoir été menés 2-0, mais l'Argentine a finalement gagné aux tirs au but.

"Je ne veux vraiment pas en dire beaucoup plus", commence le grand entraîneur. "Quand vous voyez comment l'Argentine a marqué et comment nous avons marqué, et comment certains joueurs argentins ont commis des fautes graves sans être punis, je pense que tout cela a été arrangé d'avance", poursuit Van Gaal, interrogé sur ce qu'il veut dire exactement. "Je veux dire par là tout ce que je dis. Que Messi devait devenir champion du monde ? C'est ce que je pense, oui."

Van Gaal n'est ensuite pas satisfait du journaliste de la NOS qui insiste. "Vous êtes un homme malhonnête. Au revoir."