Un ancien Diable met en garde Amadou Onana : "Il y a un gros danger à cela !"

Personne ne niera qu'Amadou Onana a une forte personnalité. Van der Elst est un fan, mais il lance un avertissement au jeune milieu de terrain.

Amadou Onana pense avoir les qualités requises pour devenir un jour le capitaine des Diables Rouges. L'ancien international Franky Van der Elst n'est pas surpris. "Dès le début, c'était clair qu'il avait une forte personnalité."

"C'est un joueur qui a beaucoup de persévérance et de confiance en lui. C'est essentiel si vous voulez devenir un leader. Si vous arrivez quelque part avec déjà des doutes, vous ne réussirez pas et c'est normal" poursuit-il dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Cependant, le jeune milieu défensif doit se mettre en garde. "Le danger est qu'il veut se présenter comme un leader et qu'il met parfois trop d'engagement, trop vite. Au Qatar, il reçoit deux cartes jaunes lors des deux premiers matchs et est suspendu. En principe, il deviendra plus intelligent pour cela dans le futur" a conclu Franky Van der Elst.