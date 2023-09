Une grosse surprise en tête des clubs belges les plus dépensiers cet été

Sportimize publie ainsi le bilan financier des clubs belges cet été, du point de vue des dépenses de transfert.

Le Club de Bruges aura dépensé (24,1 millions d'euros) une somme conséquente sur le marché, mais néanmoins bien inférieure par rapport à l'an dernier (50,9 millions d'euros).

Anderlecht a transféré à tour de bras cet été (12 transferts). Les Mauves ont recruté pour pas moins de 22,5 millions d'euros. Westerlo aura surpris, en dépensant 16,84 millions d'euros. Genk ferme le top 5, avec plus de 15 millions d'euros déposé sur la table.

Le premier de ce classement n'est autre que le le RWDM. Bien évidemment, en tenant compte du transfert d'Ernest Nuamah, recruté par John Textor pour 25 millions d'euros pour ensuite être prété à Lyon, les chiffres ont énormément gonflé. Le RWDM culmine ainsi à 28,35 millions d'euros de dépenses de transfert.

💰 Les clubs belges ont dépensé plus de 𝟏𝟓𝟎𝐌€ lors de ce mercato estival. Dans le top, nous retrouvons le Club de Bruges et Anderlecht qui étaient très actifs, mais la plus grosse dépense vient du promu, le RWDM ! pic.twitter.com/I6MmpTvPUf