Clinton Mata dézingue un joueur français : "Il s'en fout, il joue et puis il rentre chez lui"

L'ancien joueur du Club de Bruges a disputé sa première rencontre complète en Ligue 1. Il y a croisé le PSG.

À l'âge de 30 ans, Clinton Mata a finalement décidé de tenter l'aventure à l'étranger. À l'Olympique Lyonnais, juste avant la période internationale, il a joué pour la première fois pendant quatre-vingt-dix minutes. L'adversaire n'était pas des moindres : le Paris Saint-Germain de la superstar Kylian Mbappé. Malgré la défaite 1-4, Mata ne s'en est pas mal sorti.

L'ancien défenseur du Club Bruges était le rival direct de Mbappé. Ce n'était pas une partie de plaisir, c'est évident. Bien que la sensation française ait marqué deux fois, on ne peut pas vraiment reprocher grand-chose à Mata. Au contraire, sa performance était plutôt bonne. "Je suis encore jeune, je ne suis pas si lent, n'est-ce pas ?", plaisante-t-il dans Het Laatste Nieuws. Bien sûr, il a parfois été contourné. "S'il ne m'avait pas dribblé, je devrais jouer pour le meilleur club du monde."

Dans l'ensemble, Mata est donc satisfait de ses premiers matchs en Ligue 1 française. Il trouve cependant que c'est un ajustement. "L'intensité de la Ligue 1, c'est quelque chose. Mamma mia. C'est très rapide", déclare-t-il. Le PSG lui a fait une grande impression. "Auparavant, il y avait les trois superstars. Maintenant, il y a le PSG avec la superstar Mbappé et une équipe collective plus forte derrière."

Sinon, le duel avec Mbappé ne lui a pas paru si spécial. "Non, je parle rarement avec un adversaire. Ce n'est pas mon style. Et lui, il s'en fiche. Il joue son match et rentre chez lui", conclut Mata. Il n'a donc pas demandé le maillot de Mbappé.