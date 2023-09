Les changements qu'on espère voir pour Belgique-Estonie : certains Diables méritent mieux, d'autres... le banc

Que va faire Domenico Tedesco face à l'Estonie ? Probablement changer quelque chose, et cela ne serait pas pour nous déplaire.

Une prestation comme celle des Diables Rouges en Azerbaïdjan amène inévitablement une remise en question du statut de certains joueurs. Sans pour autant qu'il faille dramatiser : se rendre à Bakou, sur un terrain difficile et après un été éprouvant pour beaucoup, n'était pas facile, et les trois points étaient au bout.

Depuis le début de son mandat, Domenico Tedesco a été fort mal servi : il n'a pour ainsi dire presque jamais pu compter sur un noyau à 100%, et certainement pas lors des deux derniers rassemblements. Privé d'Onana en juin dernier, de KDB, de Courtois, d'un Lukaku en bonne forme... le sélectionneur fait ce qu'il peut avec ce qu'il a.

Mais que cela ne l'empêche pas de tirer des conclusions sur les prestations de certains, ou d'essayer des choses : la réception de l'Estonie est une bonne occasion pour cela, maintenant que la qualification est (presque) en poche.

Si Youri Tielemans commence, c'est à n'y rien comprendre

Le premier changement nécessaire est celui de Youri Tielemans. Le joueur d'Aston Villa n'a pas la tête à son football, se loupe match après match en sélection ; l'aligner ne lui rendrait pas service. Orel Mangala est prêt à prendre sa place, même si sur papier, c'est là une perte de créativité.

Autre Diable sous le feu des critiques : Wout Faes, catastrophique à Bakou. Problème : Tedesco n'a pas 36 solutions, comme au milieu de terrain. Mais Zeno Debast ne peut pas faire moins bien que Faes, et amène des solutions à la relance. L'Anderlechtois est clairement une solution d'avenir, alors que Wout Faes paraît stagner ; on s'imagine mal aller à l'Euro avec le joueur de Leicester dans le 11 à ce stade.

Titularisation après titularisation, un autre Diable déçoit : c'est Leandro Trossard, qui peine à confirmer alors que tant d'observateurs le réclamaient dans le 11 déjà à la fin de l'ère Martinez. Et si Carrasco reprenait son poste axial, pour permettre à Jérémy Doku d'occuper le flanc gauche ?

Des surprises de la part de Tedesco ?

Bien sûr, il y a d'autres changements possibles. Arthur Theate pourrait glisser dans l'axe aux dépens de Vertonghen, Castagne passer à gauche et Hugo Siquet débuter. Bakayoko pourrait être remplacé par Doku, et Charles De Ketelaere remplacer Trossard en 10. Enfin, un Lukaku hors-rythme pourrait céder sa place dans le 11 à Loïs Openda. Mais Tedesco n'est pas un bricoleur, et se contentera de quelques changements. On les accueillera tout de même avec plaisir...