🎥 La révélation à peine croyable sur le titre de l'Antwerp

Il y a quelques mois, l'Antwerp gagnait son premier titre de champion de Belgique depuis 66 ans. Face à Genk, Toby Alderweireld décochait une frappe supersonique en pleine lucarne et délivrait le Great Old dans les dernières secondes.

Eleven a réalisé un documentaire sur les coulisses du doublé coupe-championnat absolument fou de l'Antwerp.

Appelé "Den Dubbel" ("Le Doublé" en Français), le documentaire plonge évidemment le spectateur dans le match du titre à Genk, au terme duquel Alderweireld offrira le titre à l'Antwerp d'un but légendaire.

Visiblement, Mark van Bommel avait tout prévu...même que ce soit son capitaine qui marque, sur un assist de Jelle Bataille. Le coach néerlandais et Bataille l'expliquent en effet dans le documentaire.

"L'entraîneur a apporté un grand tableau et a dit : au pire, si nous avons besoin d'un but, nous mettons Toby en attaque, Jelle vers l'arrière. Et Jelle donne le ballon à Toby", explique Bataille.