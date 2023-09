Comment Anderlecht a laissé filer l'un des phénomènes des Diables Rouges

En 2019, Johan Bakayoko a quitté le Sporting d'Anderlecht pour le PSV Eindhoven. Un raté de la part du RSCA ?

Johan Bakayoko (21 ans) vaut aujourd'hui plus de 30 millions d'euros, et est devenu une valeur sûre chez les Diables Rouges qui devrait sauf grosse surprise être de la partie à l'Euro 2024. Quatre ans auparavant, du côté du RSC Anderlecht, on ne l'avait pas vu venir.

Bakayoko évoluait en effet à Neerpede avant de rejoindre le PSV Eindhoven, où il a explosé depuis deux saisons. "Une prolongation de contrat aurait certainement fini par arriver, mais Johan était arrivé de Malines un an plus tôt seulement", explique Roel Clément, entraîneur des jeunes à l'époque, au Telegraaf.

Et alors qu'Anderlecht tergiversait, le PSV Eindhoven est arrivé. "Physiquement, il était déjà très mûr, il avait de l'avance sur les autres. Il avait toutes les qualités que l'on voit aujourd'hui", reconnaît Clément. "Il avait de la vitesse, du dribble, une facilité à marquer".

Pourtant, Clément affirme qu'il n'aurait "pas pu prédire" que Johan Bakayoko deviendrait un joueur si important au PSV et même chez les Diables Rouges. "Il y avait encore du travail. J'étais strict avec Johan, car il pouvait avoir des moments d'absence".