Très mauvaise nouvelle pour l'Antwerp et ses supporters à l'approche de la Champions League

Mauvaise nouvelle pour une partie des supporters de l'Antwerp. L'UEFA va forcer le champion de Belgique à réduire la capacité d'une tribune.

Ce 19 septembre, l'Antwerp entame sa campagne européenne ; ce sera à l'extérieur, et cela donnera un peu de temps au champion de Belgique pour préparer le Bosuil. Car la tribune 4 va devoir être transformée, et la sécurité en être améliorée.

Mais cette transformation, rapporte le Nieuwsblad, ne se fera pas sans heurts : elle implique que 600 places de moins seront disponibles pour les abonnés, qui ont la priorité pour acheter le mini-abonnement de la Champions League. lls garderont cette priorité pour ensuite acheter des tickets individuels, s'il en reste.

L'UEFA, qui demande ces réglementations en termes de sécurité, a également le droit à un certain nombre de tickets pour ses bénévoles et ses VIP, ce qui réduit également le nombre de tickets à disposition des fans anversois. Selon le nombre de tickets utilisés par l'instance européenne, un certain nombre sera remis en vente.

L'Antwerp dispute son premier match à domicile en Champions League le 4 octobre face au Shakhtar Donetsk.