Hein Vanhaezebrouck regrette les errements défensifs de La Gantoise : "Nous étions en train de dormir"

La Gantoise a manqué l'occasion de distancer Anderlecht en tête du championnat. Les Buffalos ont du se contenter d'un match nul face à OHL (1-1).

Hein Vanhaezebrouck avait beau conisdérer que ses hommes "avaient fait tout ce qu'ils pouvaient", le coach des Buffalos était amer après ce partage.

"Nous nous sommes endormis pendant un certain temps, au début du match. C'est dommage, car sinon nous n'avons pas donné grand-chose (à OHL). Sur ce but, toute la défense a très mal défendu", a commenté Vanhaezebrouck au micro de Sporza.

La Gantoise a ensuite égalisé, mais aussi joué de malchance, voyant trois buts lui être refusés et manquant beaucoup d'occasions. "Nous avons réagi par la suite. Trois buts ont été refusés à juste titre, mais il s'en est fallu de peu à chaque fois. Il y a également eu un ballon sur le poteau et je pense que nous avons eu 23 tentatives au but supplémentaires.

"Il y a eu plus d'occasions que nous aurions dû concrétiser, mais nous avons manqué d'efficacité aujourd'hui. Je ne peux pas reprocher grand-chose au groupe, qui a fait beaucoup pour prendre les trois points", a assuré le coach gantois.