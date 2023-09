Les folles révélations de Brecht Dejaegere sur un potentiel transfert à Anderlecht

Brecht Dejaegere était cité à Anderlecht cet été alors qu'il quittait Toulouse. Cependant, son choix s'est tourné vers le Charlotte FC en MLS.

Brecht Dejaegere est parti aux Etats-Unis pour poursuivre sa carrière mais un retour en Belgique cet été n'était pas exclu puisque le Sporting d'Anderlecht avait son nom sur sa liste.

Cependant, le joueur de Charlotte FC s'est récemment confié sur cet intérêt anderlechtois. "Je n’ai personnellement jamais discuté directement avec la direction mauve. Mais mon agent a eu des premiers contacts avec le Sporting au mois de mai", a-t-il confié dans une interview accordée à la Dernière Heure.

Il ajoute que les discussions ont traîné et que la fin du mercato arrivait à grands pas. Alors qu'il était dans le flou, il a préféré choisir une option qui lui garantissait un avenir : "Je ne voulais pas attendre le dernier moment du mercato pour choisir mon nouveau club car il n’y allait plus y avoir beaucoup d’options". Selon lui, une chose était sûre : "J’ai senti qu’ils ne me voulaient pas à 100 %".