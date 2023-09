Un bijou de Cascio permet à Liège de s'imposer en fin de match à Beveren et de prendre la cinquième place !

Ce dimanche, le FC Liège se déplaçait à Beveren dans le cadre de la sixième journée de Challenger Pro League.

Ce dimanche, le SK Beveren recevait le RFC Liège dans le cadre de la sixième journée de Challenger Pro League. Après leur succès d'il y a neuf jours contre le Club NXT, les Sang & Marine ont une belle opportunité de remonter encore dans le classement et de s'installer à l'arrière du groupe de tête de cette Challenger Pro League.

Ce sont d'ailleurs les joueurs de Gaëtan Englebert qui vont mettre le nez à la fenêtre en premier lieu. Comme contre les jeunes Brugeois, Loemba est directement très remuant et met en danger la défense de Beveren, tandis que la frappe de Bruggeman, trop molle, est captée par Reus.

Les pensionnaires du Frethiel vont réagir et iront jusqu'à se procurer les plus belles occasions de cette première période, mais c'est bien Liège qui va prendre les devants. Mouchamps lance Bertaccini, qui parvient à changer la trajectoire de la balle juste avant de rencontrer Reus. L'attaquant du RFCL inscrit son sixième but de la saison et prend, seul, la tête du classement des buteurs (0-1, 26e).

Frustré de cette mauvaise première mi-temps et mis sous pression par un public mécontent, Beveren va réagir. L'ancien de Genk, Bruges et du Standard Anthony Limbombe a bien trop de temps pour centrer depuis le côté gauche, la reprise de la tête de Koyalipou est magnifique et imparable pour Debaty (1-1, 43e).

Le début de seconde période est difficile pour Liège et c'est Beveren qui revient avec d'autres intentions, bien décidé à prendre les trois points avec le même objectif de se rapprocher du groupe de tête. Alessio Cascio monte pour les Sang & Marine et se montre directement dangereux, sans succès.

Le matricule 4 ne parvient pas à revenir dans le match et les occasions sont rares, très rares. La frappe très lointaine de Reno Wilmots en est la preuve, Liège ne parvient plus à combiner et subit les assauts de Beveren.

Finalement, c'est... Liège qui va trouver l'ouverture en toute fin de match et repartir avec les trois points. Sur une contre-attaque, Mouhli contourne la défense sur la droite et frappe fort sur Reus. L'arrêt du portier de Beveren est très bien réalisé mais retombe sur Alessio Cascio à l'entrée du rectangle, qui arme une superbe frappe en un temps pour offrir les trois points à son équipe (1-2, 90+3e).

Au vu de la seconde période, ce succès est inespéré mais fait un bien colossal à Liège, qui est désormais cinquième de cette Challenger Pro League ! Pour Beveren, le début de saison catastrophe se confirme et cette nouvelle 12e place ne va certainement pas atténuer les sifflets de fin de match. Beveren - Liège, 1-2 !