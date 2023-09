Officiel : Edward Still est viré de Courtrai

Edward Still est le premier coach de Pro League viré cette saison. Le coach ne sera resté que quelques mois à la tête des Kerels.

Arrivé en juillet dernier après avoir sauvé Eupen de la relégation, Still reste sur un bilan cataclysmique à Courtrai : 2 petits points sur 24 possibles.

Le KV l'a annoncé ce lundi : Still n'est plus le T1. "Après les résultats décevants du début de la compétition, le KV Courtrai a mis fin aujourd'hui à sa collaboration avec l'entraîneur-chef Edward Still", annonce le communiqué.

L'entraîneur adjoint Mario Kohnen et l'analyste vidéo Thomas Lambert sont eux aussi remerciés. Joseph Akpala assurera l'intérim.