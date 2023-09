Hein Vanhaezebrouck peste à nouveau contre l'arbitrage après la suspension d'Orban

Ce mercredi face à l'Antwerp, La Gantoise devra se débrouiller sans son sérial buteur, Emmanuel Gift Orban. L'attaquant nigérian est suspendu pour une rencontre suite à son expulsion face à Eupen.

Le Parquet fédéral avait proposé une suspension d'1 match + 1 match avec sursis à l'encontre de Gift Orban suite à son accrochage ce dimanche.

La Gantoise a décidé de ne pas faire appel de cette proposition. En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck s'est à nouveau exprimé à nouveau de cet épisode, lui qui avait considéré que ce "n'était jamais rouge" et que "pour voir des vrais coups, il faut aller au gala de boxe de Gand".

"Je pensais que c'était la sanction la plus légère possible et qu'il ne fallait donc pas faire appel", a déclaré le Gantois au Nieuwsblad. "Le carton rouge était sévère : il s'est passé quelque chose et c'est le quatrième arbitre qui le signale. Mais de loin. Je ne l'avais pas vu parce que j'étais concentré sur le match."

"Gift fait effectivement un geste, mais il ne frappe pas. On peut faire appel, mais cela n'avait pas beaucoup de sens car on ne peut pas obtenir moins. Après tout, le minimum est de deux semaines, c'est ainsi qu'ils l'ont ajusté. L'intégrité physique de l'adversaire n'a pas été compromise. C'est une réaction et ensuite on peut être puni d'un carton rouge. Je pensais que c'était une lourde punition, de toute façon. Même s'il y a un élément là-dedans qui vous permet de donner la rouge."