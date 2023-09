Amadou Onana prend la main dans le duel belgo-belge

Amadou Onana se fait remarquer ce mercredi en Carabao Cup.

Aston Villa et Everton s'affrontent lors du troisième tour de la Carabao Cup anglaise. Le Diable Rouge Amadou Onana a réussi à glisser habilement le ballon à travers la défense d'Aston Villa. James Garner a remercié Onana pour cela et a inscrit le premier but de la rencontre.

C'est ainsi qu'Everton a pris l'avantage face à Aston Villa, où évoluent Leander Dendoncker et le Diable Rouge Youri Tielemans. Nos trois compatriotes étaient titulaires dans cette rencontre.