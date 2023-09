Guardiola envoie un message clair à Jérémy Doku !

Jérémy Doku sait qu'à Manchester City, il fera face à une énorme concurrence. Et Pep Guardiola les a prévenus, lui et Jack Grealish : que le meilleur gagne !

Jérémy Doku est devenu titulaire bien plus vite qu'on l'attendait du côté de Manchester City après son transfert retentissant depuis Rennes. Le Diable Rouge a en effet débuté les trois derniers matchs de Premier League.

En Ligue des Champions, cependant, Phil Foden a débuté à sa place, et Jack Grealish revient de blessure pour le concurrencer. "Jérémy peut jouer à gauche comme à droite. Foden peut jouer à gauche", rappelle Pep Guardiola en conférence de presse, dans des propos relayés par le Daily Mail.

"Qui jouera le plus ? Cela dépendra de qui performera. C'est très simple. Celui qui performera le mieux et se sentira le mieux sur le terrain jouera le plus", conclut le coach de Manchester City. Doku est prévenu : il ne faudra plus seulement être spectaculaire, mais aussi efficace pour rester dans le onze !