Bernd Storck bientôt relégué deux fois en quelques semaines ? La Jupiler Pro League se surpasse toujours

Quand la rumeur de l'arrivée de Bernd Storck au Cercle de Bruges pour les barrages du maintien a circulé, on y a en réalité immédiatement cru. Après tout, nous sommes en Belgique.

Le 1er avril 2024, il y a un peu plus d'un an maintenant, nous vous écrivions cet article à l'occasion du 1er avril, intitulé : "On a essayé de vous faire un poisson d'avril, mais la Pro League est déjà bien assez drôle comme ça". Autant vous dire qu'en un an, notre avis n'a pas changé, que du contraire.

Car l'arrivée de Bernd Storck au Cercle de Bruges, quelques semaines après que sa relégation avec le KV Courtrai ait été officialisée (et donc qu'il ait été libéré de son contrat), c'est du "peak Jupiler Pro League". On aurait eu bien du mal à imaginer plus fort.

"On voit les résultats du Cercle, ils ne jouent pas comme ils le souhaitent, ils ont la pression. Tout le monde dit qu'ils ont beaucoup de qualité mais on ne la voyait pas encore", entame Storck au micro de DAZN au sujet de ce retour stupéfiant au Jan Breydel.

Bernd Storck avait en effet réussi l'une de ses premières missions de sauvetage à la tête des Groen & Zwart, qu'il avait sortis de l'ornière en 2019. Mais cette fois, c'est encore plus fort. "J'ai l'avantage de bien connaître l'équipe, j'ai joué trois fois contre eux, je sais quoi faire. Bien sûr, j'ai peu de temps, mais j'en avais aussi peu dans mon club précédent. Il faudra adapter le style de jeu et ça se verra dès le premier match".

L'Allemand a donc relevé une nouvelle "mission impossible". "J'aime le football, et j'étais libre après la fin de mon bail à Courtrai. J'aime aussi prendre des risques dans ma vie", sourit-il.