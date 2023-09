Un luxe très frappant à Genk, qui fait saliver de nombreux clubs de Pro League

Le KRC Genk a fait match nul 3-3 le week-end dernier lors d'un derby très excitant contre le STVV. Il était frappant de constater que la feuille de match contenait non seulement onze joueurs titulaires, mais aussi onze remplaçants limbourgeois.

En Jupiler Pro League, un club n'est autorisé qu'à mettre sept joueurs sur son banc. Ils étaient onze sur la feuille de match du Racing Genk contre Saint-Trond, avant que les quatre joueurs en surplus ne prennent place en tribunes.

Les joueurs qui n'étaient pas titulaires mais qui figuraient sur la feuille de match : Van Crombrugge, Chambaere, Ouatarra, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, El Hadj, El Ouahdi, Bonsu Baah, Tolu. Marc McKenzie était blessé et ne faisait donc pas partie de la sélection.

Si l'on regarde Transfermarkt, on voit que les joueurs non repêchés (+McKenzie) valent ensemble environ... 32,9 millions d'euros. C'est une valeur marchande plus élevée que l'ensemble du noyau de... sept clubs de Pro League : STVV, RWDM, Malines, Eupen, Courtrai, Cercle de Bruges, OHL.

Wouter Vrancken ne peut donc que se contenter d'un tel luxe. Avec les nombreux matchs que les Limbourgeois devront disputer en championnat, en Coupe ainsi qu'en Conférence League, les rotations sont permises à tous les postes.