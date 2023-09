Jérémy Doku encensé par une légende du football belge

Jéremy Doku a décidé de passer un palier dans sa carrière et de signer à Manchester City. Chez les Citizens, le Diable Rouge concentre beaucoup d'attentes.

Doku laisse déjà entrevoir de belles choses sous le maillot de City. L'ancien d'Anderlecht aura l'occasion de progresser dans une équipe qui tourne à plein régime, sous les ordres de l'un des meilleurs coachs au monde.

Interviewé par la RTBF, l'ancienne légende du RSCA et des Diables Rouges Paul Van Himst voit en Doku un futur très grand. "Je l’ai connu chez les jeunes encore, car il a joué avec mon petit-fils en U16 ou U18. Il est terriblement rapide. Ce qui est bien pour lui, c’est que c’est un individualiste. Mais comme il part à Manchester City, on va lui apprendre à jouer collectivement. Car à City, s’il joue deux matches et qu’il ne donne pas la balle, les autres ne vont plus la lui donner."

"Dans un an, il sera l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a tellement de qualités", considère l'homme de 79 ans.