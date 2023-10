Première pour Joachim Imbrechts qui vise encore plus haut

Joachim Imbrechts, gardien de l'Union Saint-Gilloise, a brillé lors de ses débuts professionnels contre Charleroi. Malgré sa surprise, il est resté calme, montrant sa maturité.

Joachim Imbrechts, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, a vécu un moment inoubliable en faisant ses débuts professionnels lors du match contre Charleroi. Formé à Meux, Namur et Charleroi avant de rejoindre l'Union en août 2021, il a été appelé à jouer à 20 minutes de la fin du match. Malgré sa surprise, Imbrechts a su rester calme et concentré : « Même si je me sentais prêt, je ne m’attendais pas du tout à jouer ces quelques minutes, expliquait-il après être allé saluer les supporters de l’Union… puis ceux de Charleroi. En plus, c’était face à Charleroi ! Si on m’avait dit cela, ce matin, je ne l’aurais pas cru. »

De Charleroi à l'Union Saint-Gilloise

Imbrechts a impressionné avec un superbe arrêt-réflexe sur une frappe de Badji, recevant des applaudissements enthousiastes à chaque intervention. À 21 ans, il semble avoir une perspective mature sur son rôle de deuxième gardien derrière Moris : « Etre deuxième gardien ici est finalement une situation assez confortable, précisait-il encore. Mon rôle c’est de le pousser à être encore meilleur, et de grandir à ses côtés. Je ne lui veux évidemment aucun mal. Il n’est jamais avare en conseils et en encouragements. »

Jeudi, Imbrechts se retrouvera sur le banc à Anfield, mais il attend avec impatience l'occasion de se mesurer à Liverpool : « C’est un club exceptionnel avec des joueurs qui ont l’habitude de jouer la Coupe du Monde, l’Euro ou la CAN. Et plus, on a une histoire familiale avec les Reds. Mon oncle, ma mère et mon petit frère les supportent et j’ai toujours adoré cette équipe. Maintenant, si on se retrouve face à eux, c’est que nous avons aussi des qualités. On va essayer de faire bonne figure. »