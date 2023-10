Un joueur d'Anderlecht à nouveau contesté : "Il n'apporte pas assez !"

Le RSC Anderlecht a remporté une victoire méritée ce samedi sur la pelouse d'Eupen (3-1). Tous les Mauves n'ont cependant pas apporté entière satisfaction.

C'est le cas d'Amadou Diawara. Titularisé en l'absence de Delaney puis remplacé par Arnstad, le Guinéen n'a pas fait taire les critiques.

Sûrement pas celles de Gert Verheyen, analyste pour Eleven. L'ancien joueur du Club de Bruges et Diable Rouge n'a pas hésité à critiquer la prestation de Diawara.

"Il n'apporte pas assez en termes de capacité footballistique et d'impact sur le jeu. Avec un salaire de deux millions d'euros par an, on pouvait légitimement être en droit d'en attendre plus de lui. Nous l'avons vu trop de fois désormais."