L'énigme Anders Dreyer

Le onze de base du RSC Anderlecht semble petit-à-petit prendre forme, et Anders Dreyer y paraît indéboulonnable. Pourtant, il est loin de faire l'unanimité.

Anders Dreyer jouait peut-être gros lors de sa titularisation au Kehrweg dimanche dernier... et n'a pas déçu en marquant le but le plus rapide de sa carrière, ouvrant le score après 30 secondes. Après sa suspension de 2 matchs, on se disait que le Danois perdrait sa place de titulaire.

Mais depuis, Dreyer a inscrit le but égalisateur au Stade des Eperons d'Or et marqué contre Eupen, rappelant qu'à ce poste d'ailier droit, il est le seul à être consistant au moins dans les chiffres. Car dans le jeu, le "chouchou" de Brian Riemer continue à frustrer le public.

© photonews

Dreyer est en effet une énigme, c'est certain. Parfois invisible pendant une grande majorité du match, clairement pas ailier au sens où l'entend Francis Amuzu sur l'autre flanc, mais également très peu en demande de ballon dans les combinaisons : s'il ne marque pas ou ne délivre pas d'assist, Anders Dreyer est un poids mort.

Mais sa finition reste l'une des meilleures du noyau, dans un groupe qui n'a longtemps compté que sur Dolberg dans ce rôle (et, désormais, Luis Vazquez, semble-t-il). Cette saison, il compte déjà 2 buts et une passe décisive, et chaque fois avec des points cruciaux au bout.

Le seul ailier droit d'Anderlecht ?

L'autre gros avantage d'Anders Dreyer, c'est que ses compatriotes Fredberg et Riemer ne lui ont globalement pas mis de concurrence dans les pattes. Alexis Flips n'est pas à l'aise sur le flanc droit, et Thorgan Hazard n'est pas venu pour jouer à ce poste.

Le problème, c'est le style de jeu actuel d'Anderlecht, qui est un peu trop basé sur le "kick and rush" et de longs ballons vers l'avant auxquels Dreyer a parfois du mal à profiter, sauf en cas de récupération haute comme c'était le cas contre Eupen. Idéalement, il devrait plutôt revenir dans l'axe pour amener du surnombre, mais il y manque de présence.

Pour justifier sa place dans le onze, Anders Dreyer va donc devoir continuer à surgir de sa boîte aux moments cruciaux. S'il y parvient, on lui pardonnera son absence le reste du temps. Mais ce n'est probablement pas l'ailier spectaculaire qu'aimeraient voir les supporters du RSCA...