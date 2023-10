La Pro League privée de l'une de ses révélations pendant plus d'un an ? Cela se jouera au meilleur des 120 minutes

Hyun-Seok Hong est actuellement absent du groupe de La Gantoise. Les Buffalos ont un oeil attentif sur ce qu'il se passe aux Jeux Asiatiques.

Avec la belle série de victoires de La Gantoise, son absence passe un peu plus inaperçue. Mais soyez certain que du côté de La Gantoise, on est très attentif à la situation de Hyun-Seok Hong aux Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud...et pour cause.

Le milieu offensif devra remporter le tournoi pour voir son service militaire obligatoire (long de 21 mois) en grande partie allégé. Heung-Min Son était passé par là et s'en était tiré avec trois mois de service suite à la victoire finale de l'équipe.

Cela commence à sentir bon pour Hong et les Buffalos : la Corée du Sud s'est qualifiée pour la finale en battant l'Ouzbekistan en demi-finale. Mais la dernière rencontre ne sera pas des moindres puisque c'est le Japon qui se dressera sur la route des Sud-Coréens.

Autant dire que le match de samedi sera suivi de près à Gand. D'autant que les Buffalos attendraient le dénouement pour offrir un nouveau contrat à leur pépite, arrivée l'été dernier.