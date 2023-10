L'entraîneur du PSV regrette une chose dans le jeu de Noa Lang

Après la rencontre de Ligue des Champions contre Séville ce mardi soir (2-2), l'entraîneur du PSV Peter Bosz s'est montré honnête à propos de Noa Lang : le Néerlandais est un danger constant, mais il doit encore travailler son efficacité.

Ce mardi soir, le PSV et Séville se sont rendus coup sur coup au Philips Stadium lors de la deuxième journée des poules de Ligue des Champions. 2-2 score final, avec des buts de Gudelj (0-1) et El Nesyri (1-2) pour les Sévillans et de Jong (1-1) et Teze (2-2, 90+5e) pour les Néerlandais.

En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du PSV Peter Bosz a jugé la prestation de Noa Lang, qui est à créditer d'un nouveau très bon match. "Il est un danger permanent pour la défense adverse."

Cependant, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais regrette encore une chance majeure dans le jeu de l'ancien Brugeois. "Cependant, il doit encore améliorer son efficacité. Il est toujours cette menace, mais il doit être plus efficace dans sa finition" conseille Peter Bosz.