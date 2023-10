Un homme d'expérience pour Standard-Bruges, mais un arbitre critiqué dirigera le VAR

Le match le plus suivi du week-end sera certainement Standard-Bruges, soit le retour de Ronny Deila à Sclessin et les retrouvailles entre Carl Hoefkens et le Club. Pour ce match qui s'annonce très tendu, les deux équipes étant sous pression, c'est Erik Lambrechts qui a été désigné.

Un arbitre expérimenté et habitué à l'ambiance de Sclessin, mais c'est peut-être vers le VAR que se tourneront les regards. En effet, Wesli De Cremer, sous le feu des critiques pour ses décisions lors de Genk-Westerlo le week-end passé, a été placé à Tubize pour superviser l'arbitrage vidéo de ce match sous haute tension.

Notons également parmi les nominations que Lawrence Visser, notre arbitre n°1, lancera le week-end ce vendredi avec Charleroi-RWDM. Anderlecht-Malines, ce samedi, sera sifflé par Nicolas Laforge.

