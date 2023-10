Elias Cobbaut pointe le principal problème de son passage à Anderlecht

Malines se rendra samedi soir au Lotto Park, un match de championnat aux allures de match de gala pour les 80 ans de Paul Van Himst. Pour Elias Cobbaut, il s'agit également d'un retour au stade où il a entretenu des relations compliquées avec les supporters.

Lorsqu'il a quitté Anderlecht, Cobbaut a laissé entendre qu'il était mal vu en Belgique. En effet, sur les réseaux sociaux, il a fait les gros titres plus d'une fois. "À l'époque, je suivais davantage l'actualité et j'étais aussi plus souvent sur les réseaux sociaux. Maintenant, je ne le fais plus", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Il sait également quel était le principal problème à l'époque. "Lors de mon passage à Anderlecht, le club a connu trois années difficiles, avec de nombreux changements au niveau des postes. Il y a toujours des boucs émissaires et j'étais l'un d'entre eux".

Pourtant, il porte un regard positif sur son aventure à Anderlecht. Il ne blâme pas non plus Vincent Kompany, l'entraîneur de l'époque. "Hoedt a été engagé, Delcroix a eu plus d'occasions de jouer. Vous savez dès lors que vous jouerez moins. Vincent et moi avons eu une conversation et j'ai tout de suite su où j'en étais. J'apprécie davantage cela que les discussions dans le dos".