Bruges vainqueur de la Conference League ? Ce n'est pas si impossible !

Avec une victoire et un partage lors des deux premiers matchs, le Club de Bruges a bien lancé sa campagne de Conference League et se rapproche déjà de son premier objectif : passer les poules.

Cependant, les Brugeois sont bien plus ambitieux et espèrent faire un parcours digne de ce nom en Coupe d'Europe, en parallèle d'une bonne saison en championnat.

Ce vendredi, le système de calcul avancé "EuroClubIndex" a publié le classement des sept équipes qui ont le plus de chances de remporter la compétition. Si Aston Villa est à considérer comme grandissime favori devant le Fenerbahçe et Francfort, le Club de Bruges arrive à la sixième position avec 3.7% de chances de remporter cette Conference League. Alors, faisable pour les Brugeois ?

To win Europa Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa - 15.8%

🇹🇷 Fenerbahçe - 12.9%

🇩🇪 Eintracht Frankfurt - 9.6%

🇫🇷 Lille - 8.5%

🇮🇹 Fiorentina - 7.4%

🇧🇪 Club Brugge - 3.7%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton* - 3.6%



*currently playing Europa League



(% per @EuroClubIndex)