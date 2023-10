Maxim De Cuyper réagit à sa non-sélection chez les Diables

Le joueur du Club de Bruges ne fait pas partie de la pré-sélection de Domenico Tedesco. Il a commenté sa situation lors d'une interview.

Maxim De Cuyper évolue à un haut niveau depuis le début de saison et beaucoup estiment que le latéral gauche du Club de Bruges mérite une place dans la sélection de Domenico Tedesco.

Mais l'ancien de Westerlo ne se préoccupe pas vraiment de cette situation et ne regarde que son évolution. "Le championnat d'Europe ? J'avoue que ça ne me préoccupe pas du tout. Je suis un joueur qui vit pour l'instant présent et qui ne me préoccupe pas trop de la suite. Je veux faire le mieux possible pour le Club de Bruges. Tout ce qui vient grâce à cela sera considéré comme un bonus" a commenté Maxim De Cuyper dans l'interview "Eleven Insiders".

Cependant, le joueur du Bruges arrive en troisième position au poste d'arrière gauche, derrière Arthur Theate et Olivier Deman.